Türkiye koronavirüs aşılama sürecinde 100 milyon sınırını aştı. Vatandaşlar toplumsal bağışıklığın ne zaman sağlanacağını ve hangi illerin daha risksiz olduğunu araştırmaya başladı.

Aşılama ne kadar olursa illerin rengi mavi olur? Toplumsal bağışıklık için ne kadar aşı yapılmalı?

Ülkemizde 100 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Çift doz aşılama oranı yüzde 63,31'e ulaştı. İllerin aşı oranlarına göre risk durumları Sağlık Bakanlığı'nca açıklanıyor. Risk kategorisinde kırmızı renk en riskli illeri gösteriyor. Aşılamada yüzde 55 sınırını geçen ilk orta riskli yani turuncuya geçiyor. Ülkemizde çok yüksek riskli yani kırmızı kategoride il kalmadı.

Yüzde 55 ile ile yüzde 64 arasındaki turuncu iller şöyle: Gümüşhane, Diyarbakır, Şanlıurfa

Yüzde 65 ile yüzde 74 arasındaki sarı iller şöyle: Yozgat, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Mardin, Batman, Siirt

Yüzde 75 aşılama oranına ulaşan iller ise mavi renkle ifade ediliyor. Türkiye'nin büyük bölümü mavi renk kategorisinde yer alıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, toplumsal bağışıklığa ulaşılması için aşı çağrısında bulundu. Aydın, “Toplumsal immünizasyon diyebilmemiz için bugünkü değerler içerisinde, ikinci dozundan sonraki bir 15 güne ihtiyacımız var. Onu da başlarda yüzde 70 gibi düşünüyorduk ancak bugün Delta varyantının daha bulaştırıcı olma özelliğinden dolayı yüzde 80-85'lere ulaşmamız lazım. Çok iyi bir yoldayız ama milletimizin aşılamaya biraz daha omuz vermesiyle tahmin ediyorum bir ay içinde tüm Türkiye toplumsal bağışıklığa ulaşmış olur" dedi.