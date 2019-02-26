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“Asıl utanması gereken halk değil, biziz”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi kasıp kavuran Sarı Yelekler protestoları hakkında yaptığı açıklamada “Asıl utanması gereken Fransız halkı değil, biziz” dedi.

26 Şubat 2019 Salı 11:36
“Asıl utanması gereken halk değil, biziz”

Münübe Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da yayımlanan 'Halk ve Başkan' isimli kitapta, Sarı Yelekler protestolarından kendisinin de müşterek sorumluluğunun bulunduğu devasa kolektif başarısızlık diye söz etti. Fransa'yı Kasım ayından beri kasıp kavuran protestolar ile ilgili dünya gündemine oturan Sarı Yelekler’in mercek altına alındığı Cyril Graziani ve Cecile Amar’ın kaleme aldığı kitapta, Macron ve çevresindekilerle mülakatlara da yer verildi. Ülkede başlayan protestolar konusunda büyük bir sorumluluğun kendine ait olduğunu itiraf eden Macron, "Bu benim de sorumluluğunu paylaştığım devasa bir kolektif başarısızlık. Ama bunu değiştirmek için üç yılım var. Pek çok insan hayatlarından, ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar ayın sonunu getirememekten utanç duyuyor. Asıl utanması gerekenler bizleriz." açıklamasında bulundu. Önce akaryakıt vergilerini protesto olarak başlayıp sistem karşıtı harekete dönüşen Sarı Yelekler'in gücünü başlarda önemsemediğini itiraf eden Macron, bunun sebebini de, daha önce devlet demiryollarının (SNCF) reformdan geçirilmesini protesto etmiş kitlelerden daha az sayıda insanın sokakta olmasıyla açıkladı. Macron, seçim kampanyası dönemindeki gibi halkla doğrudan iletişim kuramadığından şikayet ederek, "Benim yanıldığım yer, bir kez cumhurbaşkanı olunca, insanlar bir daha sizinle eşitler arası sohbete girmeye yanaşmıyor. Diyorlar ki, 'O Cumhurbaşkanı'. Bu da bir aşağılama biçimi olarak algılanıyor. Bu benim hatam" ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:36
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