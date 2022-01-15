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Medya Asıl seni kim affedecek be müptezel!
Medya

Asıl seni kim affedecek be müptezel!

İyi Parti'nin medyadaki en "sadık" kalemşörlerinden olan Orhan Uğuroğlu, yine pespaye bir yazıya imza attı. Patronu da İyi Parti'de milletvekilliği yapan Yeniçağ yazarı, "Hayal kurma Erdoğan; Seni asla affetmeyiz" başlığını attığı köşesinde, Cumhurbaşkanı'na üslup ve edep dersi vermeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 13:25:00 -
Asıl seni kim affedecek be müptezel!

İyi Parti'nin medyadaki en "sadık" kalemşörlerinden olan Orhan Uğuroğlu, yine pespaye bir yazıya imza attı. Patronu da İyi Parti'de milletvekilliği yapan Yeniçağ yazarı, "Hayal kurma Erdoğan; Seni asla affetmeyiz" başlığını attığı köşesinde, Cumhurbaşkanı'na üslup ve edep dersi vermeye kalktı. İşte o müptezelin skandal cümleleri:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, "Parti Devleti" haline getirildi. Liyakat ve kariyer değil AK Partililik devletin her kademesinde hatta işe girişlerde "olmazsa olmaz şart" haline getirildi.

Eskiden Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer sahibi "Diplomat" büyükelçiler vardı AK Parti iktidarında AKP'li "DiplomAK" atamaları yapılır oldu...

(...) Bugün hariciye dediğin meslek gülünecek değil ağlanacak hale getirildi.

(...) Değerli okurlarım,

Erdoğan'ın AKP grup toplantısındaki bazı sözleri şöyle;

- "Affedersiniz 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenler…

- Affınıza sığınıyorum, ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler…"

Üsluba bakar mısınız? Edebe bakar mısınız?

Hayal kurma Erdoğan;

Seni asla affetmeyiz…"

 

 

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