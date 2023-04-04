  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Asıl iğrençlik senin yaptığın ihtiyar! Hiç değilse yaşından başından utan
Medya

Asıl iğrençlik senin yaptığın ihtiyar! Hiç değilse yaşından başından utan

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:29:00 -
Asıl iğrençlik senin yaptığın ihtiyar! Hiç değilse yaşından başından utan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye saygısızlığını örtbas etme gayretine girişenler kervanına Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen de katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye saygısızlığını örtbas etme gayretine girişenler kervanına Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen de katıldı. 

Kılıçdaroğlu'na tepki gösterilmesini "iğrenç" olarak nitelendirerek, asıl iğrençliğe kendisi imza atan Sirmen, yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"İlk duyduğumda ne diyeceğimi bilemedim. Durdukça içimde büyüyen bir öfke birikti. Tek kelimeyle iğrençti. Efendim, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma akşamı katıldığı bir iftardan çıkarken salondaki büyük halının üstünde duran, aynı desenli bir seccadeye fotoğraf çektirirken farkında olmadan basmış. Vay efendim vay! Seccade üstünde namaz kılındığı için kutsalmış, seccadeye basılmazmış, basmak halkın kutsalını ayaklar altına almakmış.

AKP trollerinin koparttığı vaveyla her tarafı kapladı, eteğini toplayan Kemal Kılıçdaroğlu’na veryansın etti. (...) Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol üzerinde bulunan seccadeye görmeden basması üzerine girişilen din istismarıyla adam karalama operasyonu tutmamıştır."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADİL

evet bu k-o-c-a-m--ı-ş müslüman ve islam düşmanlarını görünce KOCA REİSE BİR DAHA BİR DAHA DUA EDİP SAĞLIKLI VE HAYIRLI ÖÜRLER DİLİYORUM YANINIZDAYIZ

Vahap Kalyoncu

Asıl vaveylayı seçimi kaybedince göreceksiniz besleme aydınları.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Eski bakan az önce açıkladı! FETÖ ve PKK'nın üst düzey yetkililerini MİT yaptığı bir operasyon ile Türkiye'ye getirdi.
Gündem

Eski bakan az önce açıkladı! FETÖ ve PKK'nın üst düzey yetkililerini MİT yaptığı bir operasyon ile Türkiye'ye getirdi.

Hadi Özışık'ın programına konuk olan Eski Bakan ve CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Türkiye'yi sarsacak açıklamalarda bulundu. Sevigen (Mil..
Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli
Yemek Tarifleri

Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli

Ailece yiyeceğiniz hafta sonu, hafta içi yemekleri için nefis tarif: Cumartesi ve pazar günleri hafta içi bir araya gelmekte zorlanan geniş ..
Parayı koklayan adamdan borsa ve kripto para uyarısı
Ekonomi

Parayı koklayan adamdan borsa ve kripto para uyarısı

ABD borsalarında geçen yıl görülen sert düşüşler spekülatif hisselere odaklanan yatırımcılara önemli bir ders olurken, ünlü milyarder Clarli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23