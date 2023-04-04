Asıl iğrençlik senin yaptığın ihtiyar! Hiç değilse yaşından başından utan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye saygısızlığını örtbas etme gayretine girişenler kervanına Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen de katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye saygısızlığını örtbas etme gayretine girişenler kervanına Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen de katıldı.
Kılıçdaroğlu'na tepki gösterilmesini "iğrenç" olarak nitelendirerek, asıl iğrençliğe kendisi imza atan Sirmen, yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:
"İlk duyduğumda ne diyeceğimi bilemedim. Durdukça içimde büyüyen bir öfke birikti. Tek kelimeyle iğrençti. Efendim, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma akşamı katıldığı bir iftardan çıkarken salondaki büyük halının üstünde duran, aynı desenli bir seccadeye fotoğraf çektirirken farkında olmadan basmış. Vay efendim vay! Seccade üstünde namaz kılındığı için kutsalmış, seccadeye basılmazmış, basmak halkın kutsalını ayaklar altına almakmış.
AKP trollerinin koparttığı vaveyla her tarafı kapladı, eteğini toplayan Kemal Kılıçdaroğlu’na veryansın etti. (...) Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol üzerinde bulunan seccadeye görmeden basması üzerine girişilen din istismarıyla adam karalama operasyonu tutmamıştır."
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