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Gündem Asıl bölücü CHP
Gündem

Asıl bölücü CHP

Yeniakit Publisher
2023-12-28 11:13:00 -
Asıl bölücü CHP

Meclis bütçe görüşmelerinde söz alan HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na, parti programlarında yer alan “özerklik” ile ilgili ifadeleri çarpıtarak Cumhur İttifakına yönelik algı yürütmeye çalışan CHP yönetimi ve güdümlü medyası, kirli geçmişi unutmuş görünüyor.

Meclis bütçe görüşmelerinde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, zillet bileşenlerinin “Bunlar özerklik istiyor” şeklindeki çarpıtmalara sürekli partisini hedef aldığını fakat gerçekte böyle bir taleplerinin olmadığını söyledi ve parti programının yer aldığı kitapçığın 37’nci sayfasında “Olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmeli” ifadelerini okudu. Bu ifadeleri alıp HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu ülkeyi bölmek istiyor’ şeklinde çarpıtan CHP ve ortağı DEM’in ısrarla yaptığı özerklik açıklamalarından bazıları şöyle:

• CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2011 Hakkari mitinginde, “Avrupa’da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz” diyerek Türkiye’yi bölüp parçalamayı hedeflediğini resmen itiraf etti.

• Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs 2011’de Tunceli’de “Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım” demişti.

• Bay Kemal 5 Eylül 2014’te ise, “CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğim” ifadelerini kullanmıştı.

• CHP’nin 2018 seçimleri öncesinde açıklanan seçim bildirgesinde ise “Yerel yönetimlerin özerkliklerini AB standartlarına kavuşturacağız” denildi.
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• 2019 yılında Fransa’da konuşan Ekrem İmamoğlu ise “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına katılmamak mümkün değildir” dedi.

• CHP 2018 yılında HDP ile masaya oturarak, PKK’nın taleplerini yasal güvenceye alan ‘Federasyon Anayasası’ taslağı hazırladı.

• 2020 yılında Kuzey Irak’taki Barzani’nin televizyonuna konuşan Eren Erdem, “CHP’nin Kürt sorunu ile ilgili bir rapor hazırladığını, raporda Özerklik de olduğunu” söyledi.

• CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Halk TV’de ‘bölünme’ çağrısı yaparak, “Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz, yerel özerklik önündeki engelleri kaldıracağız” diyerek, seçimi kazanmaları halinde PKK’nın talebinin yerine getirileceğini söyledi.

• CHP’li Engin Özkoç, BDP’nin Türkiye’yi 25 eyalete bölecek anayasa önerisinde bulunduğunu deşifre etti.

• Kılıçdaroğlu’nun Türk bayrağına alerjisi bulunan başdanışmanı Nuşirevan Elçi de “Özerklik istedikleri” açıklamasında bulunmuştu.

CHP’lilerin her fırsatta selam yolladığı HDP’nin terörden tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş da 26 Aralık 2015’te, “Kürtlerin bağımsız devleti de olacak, özerk bölgeleri de. Bu işi ya öyle ya böyle kabul edeceksiniz” diyerek devlete meydan okumuştu.

Bölmek CHP'nin işi

CHP ve medyasının ikiyüzlü tutumunu Akit’e değerlendiren araştırmacı yazar Mustafa Albayrak, “Yapıcıoğlu, şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasının bir yerinde ‘siz özerkliği savunuyorsunuz’ diyenlere karşı parti programını okudu. Yapıcıoğlu’nun açıklamalarıyla yıllardır ‘demokratik özerklik’ vaadiyle HDP ile kol kola giren CHP’nin farkı şu. CHP açık açık özerkliği vadediyor. HÜDA PAR’ın böyle bir talebi yok” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan şunları söyledi: “CHP kendi gözündeki merteği görmüyor ama başkasının gözünde çöp arıyor. PKK’lı teröristlerin cenazelerine onlar katıldı. Türk askeri kimyasal silah kullanıyor diyen hainlere onlar sahip çıktı. Azerbaycan-Ermenistan savaşında Türkiye cihatçıları gönderdi yalanını da bunlar söyledi. Libya, Irak ve Suriye tezkerelerine bunlar ‘HAYIR’ dedi. 2019’dan beri açıkça ittifak halindeler. Asıl bölücü bunlar. Çıkıp mertçe ‘Biz DEM ile beraberiz’ desinler kendileri de seçmen de rahatlasın.”

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