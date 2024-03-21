Aşık Veysel anılıyor! Dostlar beni hatırlasın

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

25 Ekim 1894’te Sivas'ın Sivrialan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel, Avşar boyunun Şatırlı obasına mensuptur. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Kendisi de yedi yaşında aynı hastalıktan iki gözünü kaybeden Şatıroğlu, hayatının büyük bölümünü Sivrialan'da, zorlu yaşam koşullarında geçirdi. Geçimini saz ile sağlayan Veysel, 1933'ten itibaren Cört İbrahim'le Türkiye'yi dolaşmaya başladı. İstanbul'a gidip plak da dolduran Veysel, uzun yıllar çeşitli vesilelerle düzenlenen programlara katıldı ve son konserini 1971'de Nevşehir Hacıbektaş’ta gerçekleştirdi.

Eserlerinde birlik ve beraberliğe de sık sık vurgu yapan Veysel’e, TBMM anadil ve milli birliğe hizmetlerinden ötürü 1965'te özel bir kanunla 500 lira aylık bağladı. Veysel, akciğer kanseri nedeniyle 21 Mart 1973'te hayatını kaybetti, vasiyeti üzerine köyüne defnedildi.

Ölümünün 50. yılında onurlandırıldı

Aşık Veysel, 2022'de "vefa" kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne'ne layık görüldü. Vefatının 50. yıldönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlandı.

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