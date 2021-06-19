Koronavirüs salgınına karşı aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Aşılar genellikle yan etki yapmazsa nadir de olsa sorun yaşayanlar olabiliyor. En yaygın yan etkiler ise kolda ağrı, baş ağrısı, bulantı, eklem-kas ağrısı olarak ifade ediliyor. Kol ağrısı ve aşı uygulanan bölgede ateş sorunu yaşayanlar ne yapmaları gerektiğini merak ediyor.

Aşıdan sonra kol ağrısı kaç günde geçer? Korona aşısından sonra kol ağrısı nasıl geçer?

Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra kolunuzda bir ağrı yaşıyorsanız; öncelikle kolu yüksekte tutmaya özen gösterin. Aşı yapılan bölgeye soğuk uygulaması yapabilirsiniz. Elbette doğrudan buz değdirmemeniz gerekiyor. Buzu havluya sarıp bölgeye tampon yapabilirsiniz. Ayrıca aşı sonrası ağrı dayanılmaz boyutlarda ise ağrı kesici alabilirsiniz. Uzmanlar bu ağrıların 72 saat içinde kaybolduğunu belirtiyor.