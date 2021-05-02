Aşıda 3. doz yapılacak mı? sorusu merak kazandı. Türkiye'de riskli grupların 2. doz aşılaması da yapıldı. Aşılama sürecinde 3. dozun gerekli olup olmadığı merak ediliyor. İşte uzamnından yanıtı...

Aşıda 3. doz yapılacak mı?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bşk. Prof.Dr. İsmail Balık, üçüncü doz aşıya ‘hatırlatma dozu’ demenin daha doğru olduğunu söyledi ve ‘‘Hatırlatma dozunun ne zaman yapılacağı aşıdan aşıya değişir. İnaktif aşılarda bu süre daha kısa olmalı. Örneğin, Sinovac aşısında hatırlatma dozunu 2. dozdan 6 ay sonra yapmamız gerekirken BioNTech aşısında 1 ya da 2 yıl sonra yapmak yeterli olacaktır.’’ dedi.