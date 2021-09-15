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Dünya Aşı zorunluluğunu "dine ters" diyerek reddettiler!
Dünya

Aşı zorunluluğunu "dine ters" diyerek reddettiler!

New York eyaletinde, hastane çalışanlarının koronavirüs aşısı olmasını zorunlu kılan karar, 'dini muafiyetlere izin vermediği' gerekçesiyle mahkeme tarafından askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 13:39:00 -
Aşı zorunluluğunu "dine ters" diyerek reddettiler!

Federal Yargıç David Hurd, bir grup sağlık çalışanının dava açmasının ardından, New York'taki hastane çalışanlarının, Kovid-19 aşısı için zorlanmasını "dini muafiyetlere izin vermediği" gerekçesiyle geçici olarak engelledi.

Yargıç Hurd, zorunlu aşı kararının, mevcut haliyle "Anayasal hakları ihlal ettiğini" belirtti ve New York eyalet yönetimine 22 Eylül'e kadar gerekli düzeltmelerin yapılması için süre verdi.

New York Valisi Kathy Hochul'un basın sekreteri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vali Hochul, New Yorkluları korumak ve eyalet genelinde aşı oranlarını artırarak Delta varyantıyla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağlık çalışanlarının aşılanmasını zorunlu kılmak bu savaş için kritik öneme sahip." ifadesi kullanıldı.

Eyalet yönetiminin, hastane çalışanlarına aşı zorunluluğunu engelleyen mahkeme kararına karşı çıkması durumunda, 28 Eylül'de sözlü duruşma yapılacağı kaydedildi.

Aşı karşıtı değiller

Aralarında bazı hemşire ve doktorların şikayetçi olarak yer aldığı kaydedilen mahkeme belgelerinde, mevcut Kovid-19 aşılarının tamamının, test, geliştirme ve üretimi aşamasında cenin hücresi kullanılması gerekçe olarak gösterildi.

Hristiyan olduklarını belirten ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen sağlık çalışanları, bu durumun kürtajı onaylamayan dini inançlarına ters düştüğünü dile getirirken, doğrudan "aşı karşıtı" olmadıklarını da vurguladı.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo, 16 Ağustos'ta, tüm hastane ve uzun süreli bakım tesisi çalışanlarının, 27 Eylül'e kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.

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Yorumlar

Ömer FD

Danıştaya Pcr dayatmasının iptali için dava açıldı, tık yok! Bi işimiz de düzgün olsa. Anayasal haklar ihlal edliyor!
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