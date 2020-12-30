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Sağlık Aşı yaptırdıktan sonra koronavirüse yakalandı
Sağlık

Aşı yaptırdıktan sonra koronavirüse yakalandı

ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı yaptırdıktan bir hafta sonra koronavirüse yakalandı. Uzmanlar durumla ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:07:00 -
Aşı yaptırdıktan sonra koronavirüse yakalandı

ABD’nin California eyaletinde bir hemşire Pfizer’in koronavirüs aşısı yapıldıktan bir hafta sonra koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama başlamıştı. Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı.

ABD’nin California eyaletinde Pfizer’ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı alanlardan biri de hemşire Matthew W. oldu. 45 yaşındaki hemşire aşıdan sonra kolunun ağrıdığını söyleyerek başka bir yan etkisi yaşamadığını dile getirdi.

Aşının ardından koronavirüs biriminde çalışan hemşire Matthew W., aşıdan 6 gün sonra hastalandı. Üşüdüğünü dile getiren hemşire daha sonra kas ağrısı yaşadığını ve halsiz hissettiğini bildirdi. Giderek halsizleşmesinin ardından hastaneye başvuran hemşire koronavirüs testi yaptı. Hemşirenin korona testi pozitif çıktı.

San Diego Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers, yaşananların olası olduğunu dile getirerek, “Aşının klinik denemelerinde, aşının ardından vücudun koruma sağlamasının 10 ila 14 gün süreceği bilgisini elde etmiştik. İlk doz yüzde 50 oranında ikinci doz ise yüzde 95 oranında koruma sağlıyor” dedi.

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