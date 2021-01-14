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Gündem Aşı yaptıran Alişan vatan haini Can Dündar'a ateş püskürdü
Gündem

Aşı yaptıran Alişan vatan haini Can Dündar'a ateş püskürdü

Koronavirüs aşısına gönüllü olarak katılan şarkıcı Alişan, firari vatan haini Can Dündar'ın kendisiyle ilgili sözleri sonrası ateş püskürdü. Bugüne kadar hep devletinin yanında olduğunu ve bundan sonra da devletinin yanında olacağını belirten Alişan, firari Dündar'a "Ama sen her zaman Hain olarak kalacaksın!!! Hain." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:47:00 -
Aşı yaptıran Alişan vatan haini Can Dündar'a ateş püskürdü

Almanya'ya firar eden vatan haini Can Dündar, Alişan'ın koronavirüs aşısına gönüllü olarak katılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Alişan, firari Can Dündar'ın kendisiyle ilgili sözlerine ateş püskürdü.

Dündar "Aşıyı benimsetebilmek için Alişan gibi bir modele sığınıyorlar. Zavallı Alişan, Zeytin Dalı Harekâtına mı yetişsin, Covid aşı kampanyasına mı? Yazık değil mi?" demişti.

"Sen her zaman Hain olarak kalacaksın"

Alişan Can Dündar'ın bu sözlerini duyunca kendini tutamadı ve tepki gösterdi. Alişan bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

"Zavallı Can Dündar... Almanya’ya kaçıp, vatanına ihanet edip, ülken aleyhine propagandalara mı yetişeceksin, yoksa Fetö'nün sözcülüğüne mi? Ben 10 bin gönüllü Faz 3 çalışmasına katılanlardan birisiyim ama sen aşı üzerinden bile ülkene karşı propoganda yapacak kadar HAİNsin.. HAİN...

Ben askerimiz cephedeyken askerimizin yanında oldum. Bundan da her zaman gurur duyacağım. Ve sonuna kadar devletimin yanında olacağım... Ama sen her zaman Hain olarak kalacaksın!!! HAİN."

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