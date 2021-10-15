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Yerel Aşı yaparken bu hale geldi! Yatağa bağlı bir halde yaşıyor
Yerel

Aşı yaparken bu hale geldi! Yatağa bağlı bir halde yaşıyor

Şanlıurfa'da aşı yaparken ineğin attığı tekmeyle çenesi ve dişleri kırılan veteriner hekim, yaralandı. Konuya ilişkin konuşan Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, "Gerçekten çok büyük bir kaza, biz yine de ucuz attığımızı düşünüyoruz. Çünkü çok zor şartlarda, çalışan meslektaşlarımız gerçekten bu konuda muzdaripler, daha önce de bir arkadaşım bir hayvanın tekmesinden dolayı boyundan aşağısı felçli bir şekilde kaldı. Şu anda bir veteriner hekim arkadaşım da evde yatağa bağlı bir halde yaşıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:51:00 - 2021-10-15 09:52:09
Aşı yaparken bu hale geldi! Yatağa bağlı bir halde yaşıyor

Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Nesip Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, ineğin tekme atmasıyla yüzünden yaralandı. Çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen Çelik ile ilgili Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, açıklamada bulundu.

“Arkadaşımız ölümden döndü”

Açıkgöz açıklamasında, “Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde Viranşehir Tarım İlçe Müdürlüğünde çalışan veteriner hekim arkadaşımız, hayvan sağlığını aynı zamanda insan sağlığını korumak amacıyla birine şap aşısı yaptığı sırada bir hayvanın tekmesine maruz kalmıştır. Özellikle alt ve üst dişleri, çenede kırıklar oluşmuştur. Gerçekten çok büyük bir kaza, biz yine de ucuz attığımızı düşünüyoruz. Çünkü çok zor şartlarda, çalışan meslektaşlarımız gerçekten bu konuda muzdaripler, daha önce de bir arkadaşım bir hayvanın tekmesinden dolayı boyundan aşağısı felçli bir şekilde kaldı. Şu anda bir veteriner hekim arkadaşım da evde yatağa bağlı bir halde yaşıyor. Gerçekten zor şartlar altında çalışıyoruz. Ben buradan yaralanan arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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