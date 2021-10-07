Aşı üreticileri Afrika’yı gözüne kestirdi
Covid-19 salgınına karşı aşı geliştiren ABD'li ilaç firması Moderna Afrika'da aşı üretim merkezi kuracak.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (COVID-19) başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele amacıyla Afrika'da aşı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bahsi geçen tesisin kurulacağı yere ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Moderna, Afrika'da kuracağı aşı üretim tesisinde COVID-19 dahil birçok salgın hastalığa karşı aşı üretecek.
Pfizer-BioNTech de Afrika'da tesis kuracak
Kurulacak aşı üretim tesisinin yaklaşık 500 milyon dolar yatırım gerektirdiği belirtiliyor. Pfizer-BioNTech de temmuz ayında yaptığı açıklamada, Güney Afrika’nın Cape Town bölgesinde aşı üretimine başlayacağını duyurmuştu.