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Dünya Aşı üreticileri Afrika’yı gözüne kestirdi
Dünya

Aşı üreticileri Afrika’yı gözüne kestirdi

Covid-19 salgınına karşı aşı geliştiren ABD'li ilaç firması Moderna Afrika'da aşı üretim merkezi kuracak.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 16:00:00 -
Aşı üreticileri Afrika’yı gözüne kestirdi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (COVID-19) başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele amacıyla Afrika'da aşı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bahsi geçen tesisin kurulacağı yere ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Moderna, Afrika'da kuracağı aşı üretim tesisinde COVID-19 dahil birçok salgın hastalığa karşı aşı üretecek.

Pfizer-BioNTech de Afrika'da tesis kuracak

Kurulacak aşı üretim tesisinin yaklaşık 500 milyon dolar yatırım gerektirdiği belirtiliyor. Pfizer-BioNTech de temmuz ayında yaptığı açıklamada, Güney Afrika’nın Cape Town bölgesinde aşı üretimine başlayacağını duyurmuştu.

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