Aşı takviminde deprem etkisi! Trump çocuklara yönelik rutin aşı sayısını resmen düşürdü!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’dan paylaşımında çocuklara aşı tavsiyesinin sadece ‘en ağır ve en tehlikeli hastalıklar’ için geçerli olacağını söyledi. Ailelerin çocuklara tüm aşıları yaptırmaya devam edebileceğini, aşı masraflarını sağlık sigortalarının karşılayacağını bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre 2024 sonu itibarıyla ülkede çocuklara yapılması tavsiye edilen 17 aşı vardı.

DW Türkçe’nin haberine göre rota virüsü, hepatit A, hepatit B, respiratuar sinsityal virüs (RSV), meningokok B ve meningokok ACWY’ye karşı aşılar tavsiye listesinden çıkarıldı.

Sağlık bakanı aşılara mesafeli

Aşılara şüpheci yaklaşımıyla bilinen Sağlık Bakanı Robert Kennedy, çocuklardaki otizm vakalarıyla aşılar arasında bağ kurması nedeniyle yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Kennedy, ülkede 30 yıldır geçerli aşı kurallarının gözden geçirilmesi için aşı komisyonuna talimat vermişti.

Geçen ay çocuklara tavsiye edilen aşı sayısının azaltılacağını, bu sayının ABD’de çok yüksek olduğunu ve diğer sanayi ülkeleriyle uyumlu hale getirileceğini söylemişti.

Çocuklara tavsiye edilen aşı sayısı Almanya’da 15, Danimarka’da 10, Türkiye’deyse 13.

Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Portalı’na göre çocuklar için Türkiye’deki aşı takvimi şöyle: Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, H. influenza tip b, tüberküloz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği ve pnömok