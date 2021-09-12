Aşı sorusuna cevap veren Fatih Erbakan sunucuyu şaşkına çevirdi!

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Beyaz Tv canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program moderatörü Meliisa Bağcı, Erbakan'a, "Ben iki doz aşımı da yaptırdım. Şimdi ben aşımı olmuşken aşısını olmayan bir kişi ile karşılaştığımda, benim hakkımı kim koruyacak?" diye sordu. Erbakan soruya, "Sizin hakkınızı aşı koruyacak." diye cevap verdi.

Program moderatörü, "Siz niye aşı oluyorsunuz? Virüs bulaşmasından diye. O zaman aşı olmayan insan niye korkuyorsunuz aşı olduysanız? Bulaşıyorsa yine niye aşı oldunuz?" diyen Erbakan'a şöyle cevap verdi:

"Yüzde yüz bir koruması olmadığını biliyoruz zaten. Sadece kendimizi virüse karşı biraz daha korumak için alınan bir önlem. Yani herkes aşısını olurken, aşı olanlar nasıl olmayanlarla aynı ortamda yer alacak?"

Fatih Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aşı olmuş insanlar madem aşı koruyorsa aşı olmayanlardan niye çekiniyorlar? 'Ben aşımı oldum, korumamı gerçekleştirdim, aşı olmak istemeyeni de Allah korusun, hasta olmasın' demem lazım. 'Ben üç doz aşı oldum. Hatırlatma dozu da uygulattım. Olmayanla karşılaşmak istemiyorum' Peki niye istemiyorsun? Hani aşı koruyordu?"