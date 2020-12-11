Aşı şoku: Deneklerde 'HIV' antikoru tespit edildi!

Avustralya hükümeti, 51 milyon doz sipariş ettikleri UQ/CSL aşısından deneklerde HIV antikoru oluşması sebebi ile vazgeçtiğini açıkladı.

Bazı deneklerde HIV antikorunun geliştiği tespit edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 70 milyona yaklaşırken, ilaç firmalarının aşı çalışmaları da devam ediyor. Son olarak, salgının ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında alınan sıkı önlemler sayesinde enfeksiyonu en aza indiren ülkelerden Avustralya'dan gelen bir haber ise korkuttu. Ülkedeki CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayının denemelerine katılan bazı gönüllülerde HIV antikorları görüldü. Bu korkutucu sonuç üzerine Avustralya hükümeti, 51 milyon sipariş ettikleri UQ/CSL aşısından vazgeçtiğini açıkladı. Avustralya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Brendan Murphy, "Aşı büyük ihtimalle işe yarayacaktı ancak aşıya dair güven sorunu yaşamak istemiyoruz. Yanlış HIV pozitif sonucu, insanlarda kafa karışıklığı ve güven eksikliğine neden olmuş olabilir." dedi.

Firmadan açıklama: Sonuçlar yanlış

CSL ve UQ'nin konuya ilişkin ortak açıklamasında ise, henüz denemelerin birinci aşamasında olan ve antikor üretiminde etkili olduğu kanıtlanan aşının verdiği HIV pozitif sonucunun yanlış olduğu vurgulandı. CSL ve UQ, daha sonra katılımcılara HIV testi uygulandığını ve hiçbirinde HIV virüsü tespit edilmediğini belirterek, katılımcılarının sağlığının risk altında olmadığının altını çizdi. CSL ve UQ tarafından yapılan açıklamada ayrıca, kusurun giderilmesinin yaklaşık 1 yıl süreceği kaydedildi.

Novavax aşısı için anlaşma yaptılar

Avustralya, daha önce Avustralyalı CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen aşıdan 51 milyon doz alacağını açıklamıştı. UQ/CSL aşı çalışmalarının durdurulmasının ardından hükümet, Novavax aşısı için anlaşma yapıldığını ve mevcut Oxford / AstraZeneca aşı siparişini arttırdığını duyurdu.