14 Ocak 2021'den itibaren ülkemizde CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde ise Alman aşısı da uygulanmaya başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi kimin ne zaman aşı olabileceğini araştırıyor. Peki, kaç yaş aşı olabiliyor?

Aşı sırası kimde? Kim aşı randevusu alabilir?

Aşı sıranızın gelip gelmediğini E Nabız ya da SMS ile öğrenebilirsiniz. E Nabız sitemine giriş yaptığınızda sıranın sizde olup olmadığı belirtiliyor. Ayrıca 'Aşıla' yazıp 2023'e gönderdiğinizde aşı sıranızın gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Sistem yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlere aşı randevusu veriyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri aşı olabiliyor. Alman ve Çin aşıları geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Gelen aşıların nisan ayı başında uygulanması bekleniyor. Böylece ikinci kademe aşılama hızlanacak.

İkinci aşama

A1: Milli Savunma Bakanlığı

A2: İçişleri Bakanlığı

A3: Kritik görevlerdeki kişiler

A4:Zabıta, özel güvenlik

A5: Adalet Bakanlığı

A6: Cezaevleri

A7: Eğitim sektörü (Öğretmen ve öğretim üyeleri)

A8: Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb)

A9: Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B1: 60-64 yaş arası

B2: 55-59 yaş arası

B3: 50-54 yaş arası

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