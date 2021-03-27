Aşı sırası kimde? Kim aşı randevusu alabilir?
Ne zaman aşı olurum? Koronavirüs aşıları 14 Ocak 2021'den itibaren ülkemizde uygulanmaya başladı. Vatandaşlar kimin aşı randevusu alabildiğini merak ediyor. Peki, kim ne zaman aşı olacak? Kaç yaşı aşı randevusu oluşturabiliyor?
14 Ocak 2021'den itibaren ülkemizde CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde ise Alman aşısı da uygulanmaya başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi kimin ne zaman aşı olabileceğini araştırıyor. Peki, kaç yaş aşı olabiliyor?
Aşı sırası kimde? Kim aşı randevusu alabilir?
Aşı sıranızın gelip gelmediğini E Nabız ya da SMS ile öğrenebilirsiniz. E Nabız sitemine giriş yaptığınızda sıranın sizde olup olmadığı belirtiliyor. Ayrıca 'Aşıla' yazıp 2023'e gönderdiğinizde aşı sıranızın gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Sistem yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlere aşı randevusu veriyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri aşı olabiliyor. Alman ve Çin aşıları geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Gelen aşıların nisan ayı başında uygulanması bekleniyor. Böylece ikinci kademe aşılama hızlanacak.
İkinci aşama
A1: Milli Savunma Bakanlığı
A2: İçişleri Bakanlığı
A3: Kritik görevlerdeki kişiler
A4:Zabıta, özel güvenlik
A5: Adalet Bakanlığı
A6: Cezaevleri
A7: Eğitim sektörü (Öğretmen ve öğretim üyeleri)
A8: Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb)
A9: Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar
B1: 60-64 yaş arası
B2: 55-59 yaş arası
B3: 50-54 yaş arası