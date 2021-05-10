Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde 14 Ocak’ta aşı uygulaması başlandı. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

Aşı sıram geldi mi? Korona aşı randevusu al

Koronavirüs aşı sıralaması Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği listeye göre uygulanıyor. Son olarak 55 yaş üstü vatandaşlar için randevu sistemi açıldı. Ayrıca öğretmenler, muhtarlar ve 40 yaş üstü avukatlar da aşı olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temin edilecek aşılarla birlikte haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstüne sıranın geleceğini, 18 yaş üstüne ise ağustos sonunda gelinmenin amaçlandığını belirtti.

E Nabız sistemi üzerinden aşı randevusu alabilirsiniz. Ayrıca E Nabız’dan aşı sıranızın gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.

E Nabız’a TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa E Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilirsiniz. Aşı randevunuzu E Nabız ya da MHRS üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’den de randevu oluşturabilirsiniz.

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