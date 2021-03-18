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Dünya Aşı sıkıntısı çeken AB yalakalığa başladı
Dünya

Aşı sıkıntısı çeken AB yalakalığa başladı

AstraZeneca-Oxford aşısı çoğu Avrupa ülkesinde yasaklanınca aşı tedarik sıkıntısı ortaya çıktı. Durumun farkında olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Thierry Breton, 'Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 05:26:00 -
Aşı sıkıntısı çeken AB yalakalığa başladı

Koronavirüsle mücadelede aşılama sürerken, Avrupa Birliği'nde yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Rus aşısı da mercek altına alındı.

Avrupa Birliği Komisyonu üyesi İç Piyasadan Sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V ile ilgili olumlu açıklamalarda bulundu.

"Sputnik V aşısı iyi bir aşı"

Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Aşı adayları arasında Sputnik V de var. Sputnik V iyi bir aşı, çünkü Rusya'nın çok iyi bilim insanları var" ifadelerini kullandı.

Sputnik V konusunda anlaşmaya varılacağı umudunu dile getiren Breton, Rus aşısının AB ülkelerinde üretilebileceğini söyledi.

Aynı zamanda Breton, halihazırda AB'deki üretim kapasitelerinin büyük kısmının tamamen dolu olduğunu kaydetti.

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