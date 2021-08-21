Aşı sayısı arttıkça neden vaka sayıları artıyor? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan cevapladı

Mustafa Yıldız'ın, ''Aşı sayısı arttıkça neden vaka sayıları artıyor?'' sorusuna yanıt veren Mehmet Ceyhan, ''İnsanoğlu unutmaya meyillidir. Mart ayında günde 63 binli rakamlara ulaşmıştık. Şu anda mevcut delta virüsü o sırada bu salgını üreten alfa virüsünden çok daha kuvvetli ve bulaştırıcı olmasına rağmen 20 bin vakada durduk. Aşı olmasaydı muhtemelen bu yüz binlerin üzerine çıkacak. Ama aşıyla bunu bu seviyede tuttuk. Ölüm oranı azalıyor diyorlar bunun nedeni de aşıdır.'' ifadelerini kullandı.

Her çıkan yeni dalga bir öncekinden büyük olacak

Ceyhan, ''Eğer aşı olmazsak, her çıkan yeni dalga bir öncekinden daha büyük olacak. Aşının tam etkisi ne zaman ortaya çıkar? Şu andaki mevcut virüsün bulaşma oranıyla ortaya çıkar. Bu virüsün bitmesi için toplumun yüzde 80'inin aşılanması gerekiyor. Ama yarın başka bir varyant ortaya çıkarsa yüzde 80 yüzde 90'a çıkabilir.'' dedi.