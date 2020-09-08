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Gündem Aşı rehavetine kapılmayın! Şimdilik en iyi çözüm tedbirlere uyum
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Aşı rehavetine kapılmayın! Şimdilik en iyi çözüm tedbirlere uyum

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, her gün haberlerde bir ülkenin açıklama yaptığı Kovid-19 aşısının yolunun uzun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:50:00 -
Aşı rehavetine kapılmayın! Şimdilik en iyi çözüm tedbirlere uyum

İnsanların aşı rehavetine kapılmamasını isteyen Doç. Dr. Şahiner, şimdilik en iyi tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğunu tekrarladı.  Aşısı bulunan birçok hastalık için bile tekrarlayan aşı dozlarına gereksinim duyulduğuna işaret eden Şahiner, etkenin türüne ve aşının tipine göre belirli aralıklarla tekrarlayan dozlar uygulanarak aşıya karşı vücudun bağışıklık tepkisinin pekiştirildiğini anlattı. Şahiner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Araştırmacıların önünde daha birçok büyük engel var. Salgın kontrolünün en önemli ayaklarından biri olan güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi için mevcut çalışmaların tamamlanması belirli bir zaman alacağı gibi, tedarik ve uygulama süreçleri için de ayrıca ek sürelere ihtiyaç duyulacak. Tüm bu karmaşaya ikinci veya üçüncü güçlendirici ek dozların gerekliliği gibi bir parametre daha eklendiğinde aşı tedarik süreci ve aşıya erişim zamanı daha da uzayacak."

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