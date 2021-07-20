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Sağlık Aşı randevusu yaşı kaça indi? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu?
Sağlık

Aşı randevusu yaşı kaça indi? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu?

Çocuklara korona aşısı başladı mı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması son derece önemli. Anne ve babalar çocuklar için aşı randevu sisteminin açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, kimler korona aşısı olabilir? Çocuklara korona aşısı yapılıyor mu? 18 yaş altı korona aşı randevu sistemi açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:18:00 -
Aşı randevusu yaşı kaça indi? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu?

Toplumun büyük bölümü aşı olmadıkça pandeminin sona ermesi beklenmiyor. Dünyanın dört bir yanında uzmanlar, bundan sonraki süreçte salgının ‘aşısızlar’ arasında geçeceğini ifade ediyor. Kurban bayramı sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları maske mesafe konusunda uyardı. Bakan Koca, “Buluşmak güzel de, hasta ayrılmak var. Bayramda dikkatli olalım” paylaşımında bulundu. Aşı olan anne ve babalar ise çocuklarına sıranın ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, 18 yaş altı aşı olabiliyor mu?

Aşı randevusu yaşı kaça indi? 18 yaş altı aşı olabiliyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, “İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti.Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor” ifadelerini kullandı.

25 Haziran itibariyle ülkemizde 18 yaş ve üstü için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Temmuz ayı başında ise 16 yaş ve üstü için aşı randevu sistemi açıldı. Pek çok ülkede 12 yaş ve üstü aşılanıyor. Daha küçük yaş grupları içinse bilimsel çalışmalar sürüyor. Son olarak Japonya’da 12 yaş üstünün aşılanması başladı. Öde yandan Sinovac aşısıyla ilgili olarak 3-17 yaş arası çocuklarda yapılan testler aşının son derece koruyucu olduğunu gözler önüne serdi. Ülkemizde 16 yaş altı henüz aşı olmuyor ve söz konusu gruba aşı hakkının tanımlanıp tanımlanmayacağı henüz belli değil.

Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?
Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?

Sağlık

Bayramda korona aşısı yapılıyor mu? Korona aşısı bayramda nerede yapılıyor?

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