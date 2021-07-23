Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Kısıtlamaların kaldırıldığı pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de rakamlar yükselmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımlarda vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nereden alınır? Hafta sonu aşı yapılıyor mu?

Bakan Koca, artan vakalara dikkat çekti ve herkesin aşı olması gerektiğini belirtti. Bakan Koca, “Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın” dedi.

Bakan Koca, “Bugünkü vaka sayısı: 11.094. Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşı randevusunu MHRS web sitesi ya da uygulamasından almanız mümkün. MHRS şifreniz yoksa sisteme TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle de giriş yapabilirsiniz. Ayrıca ALO 182’yi arayarak da aşı randevusu alabilirsiniz.

Otogar, havalimanı, tren garları, metro istasyonları ve bazı meydanlarda aşı uygulama alanları açıldı. Bu alanlarda aşı randevusuz olarak yapılabiliyor. Ayrıca hastanelerde de aşı randevusuz olarak yapılabiliyor. Sağlık çalışanları hastanelerde aşının hızla yapılabilmesi için mutlaka randevu alınmasını tavsiye ediyor.

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