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Dünya Aşı pasaportu istenince...! İsveç’te 6 bin kişi kendine çip taktırdı
Dünya

Aşı pasaportu istenince...! İsveç’te 6 bin kişi kendine çip taktırdı

İsveç'te Kovid-19 aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısı hızla arttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:21:00 -
Aşı pasaportu istenince...! İsveç’te 6 bin kişi kendine çip taktırdı

Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle insanlar aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdı. Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, çip taktıranların cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti. Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti. Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını, çip taktıranların yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.

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