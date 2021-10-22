  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aşı olmayanların ismi cami hoparlöründen okundu
Yerel

Aşı olmayanların ismi cami hoparlöründen okundu

Muş'ta camisi hoparlöründen aşısızlar ile 2 doz aşı yaptırmamış olanların isimlerini okudu. İsimleri okunanlar ise tek tek standa gelip aşı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 11:57:00 -
Aşı olmayanların ismi cami hoparlöründen okundu

Muş'ta oluşturulan mobil aşı ekipleri, mahalle ve köyleri ziyaret edip, kapı kapı dolaşıyor. Ekipler ayrıca Soğucak köyüne aşılama için stant kurdu.

Görevliler, köy camisinin hoparlöründen ellerindeki listeye göre, aşısızlar ile 2 doz aşı yaptırmamış olanların isimlerini okudu. İsimleri okunanlar ise tek tek standa gelip aşı oldu.

Kentte 20 mobil ekip ile hizmet verdiklerini belirten Muş Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, kırsaldaki halka hizmet götürdüklerini söyledi.

Cansever, "Köylerimize gidiyoruz. Camilerden özellikle isim isim anons ederek, vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz sonrasında ev ev, kapı kapı gezerek aşı olmak isteyenlere bu hizmeti götürüyoruz" dedi.

Zor süreç yaşadıklarını belirten Cansever, "Sabahın ilk ışıklarında yola çıkmamız gerekiyor. Mezralarımız, köylerimiz bazen çok uzak olabiliyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, akşam evlerimize çok geç döndüğümüz zamanlar oluyor ama ilimizin mavi kategoriye geçebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradan da bütün vatandaşlarımızı olmamışlarsa ilk dozlarını, zamanı gelmişse ikinci doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Köy camisinden ismi anons edilen Gökhan Güven ise "Birinci doz aşımı olmuştum. Camiden ismim anons edilince geldim ve ikinci doz aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

İkinci aşısını yaptırmayı unutan ve camiden ismi anons edilen Yusuf Okşaş da "İkinci doz aşımı olmayı unutmuştum. Camiden ismimi anons ettiler, ben de geldim. Sağlık çalışanlarımız buradaydı. Böylelikle ikinci doz aşımı da oldum. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev'den
Dünya

İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Erivan, Zengezur Koridoru'na önce karşı çıksa da artık kabullendi. İstediğimize ulaşıyoruz" dedi...
Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi
Dünya

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınan Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, cezaevinde ilk kez görüntülendi. Açlık grevini sürd..
Muharrem İnce'yi çıldırtan soru!
Gündem

Muharrem İnce'yi çıldırtan soru!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir gazetecinin "İktidarı değiştirmek için HDP ile beraber olur musunuz?" sorusu karşısında çı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay