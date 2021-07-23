Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerektiği belirtiliyor. Halen aşı olmayanlar ise kendilerine yönelik yaptırımların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, aşı yaptırmayanlara yasaklar gelir mi?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Aşı zorunlu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim” dedi.

Bakan Koca, “Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın” diye konuştu.

Ülkemizde korona aşılarının yaptırılması zorunlu değil. Aşı olmayanlara yönelik kısıtlama olup olmayacağına yönelikse bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan kabine toplantısında süreçle ilgili gelişmelerin görüşülmesi ve bazı kararların alınması bekleniyor.

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