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Gündem 'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği' iddiasına açıklama! Fırıncılar Federasyonu'ndan cevap geldi
Gündem

'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği' iddiasına açıklama! Fırıncılar Federasyonu'ndan cevap geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "yeni tip koronavirüs aşısı olmayanlara ekmek verilmemesi" gibi bir uygulamalarının söz konusu olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 16:50:00 -
'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği' iddiasına açıklama! Fırıncılar Federasyonu'ndan cevap geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanlara ekmek verilmemesi" gibi bir uygulamalarının söz konusu olmadığını duyurdu.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve kesinlikle Türkiye Fırıncılar Federasyonunun görüşlerini yansıtmayan haberlerin kamuoyunda tartışılıyor olmasının camialarını son derece üzdüğünü belirtti.

"Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz" türü haberlere neden olacak açıklamaların son derece sorumsuzca yapıldığını ifade eden Balcı, şunları söyledi:

"Bizler, salgın sürecinde vatandaşlarımızın ekmeksiz kalmaması için gecesini gündüzüne katan fırıncı esnafı olarak dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da Sağlık ve Ticaret bakanlıklarımız ile ilgili paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamuoyuna yapacağımız açıklamalar, tamamen ilgili bakanlıklarımızla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin neticesi olarak sizlerle paylaşılacaktır. Şu an için 'aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyumuzun, bu hassas süreçte ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara prim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum."

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