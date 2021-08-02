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Spor Aşı olmayanlar Süper Lig maçlarına alınmayacak mı?
Spor

Aşı olmayanlar Süper Lig maçlarına alınmayacak mı?

Statlara gitmek için aşı zorunlu mu? Süper Lig'de heyecan 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. Futbolseverler, tribündeki yerlerini almak için aşı zorunluluğu bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, aşı olmayana maç bileti satılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 16:31:00 -
Aşı olmayanlar Süper Lig maçlarına alınmayacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 74 milyona yakın aşı uygulandı. Salgın sebebiyle geçtiğimiz sezon maçlar seyircisiz oynandı. Bu sene ise statlar için belirlenen kapasiteler doğrultusunda maçlara taraftar alınacak. Pek çok kişi maç izlemek için aşı zorunluluğu olup olmadığını araştırıyor. Peki, aşı olmayan maça giremez mi?

Aşı olmayanlar Süper Lig maçlarına alınmayacak mı?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtildi. Kovid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi.

Kovid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarıyla henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebileceği duyuruldu.

Öte yandan seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamalarının Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacağı da kaydedildi.

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