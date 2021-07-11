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Yaşam Aşı olmayanlar maça konsere gidemeyecek mi? Statlara girmek için aşı zorunlu mu?
Yaşam

Aşı olmayanlar maça konsere gidemeyecek mi? Statlara girmek için aşı zorunlu mu?

Korona aşısı olmayanlara maç bileti satılmayacak mı? 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs ülkemizde ilk kez Mart 2020'de görüldü. Salgının noktalanması için ülkemizde aşı uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Peki, aşı olmak zorunlu mu? Korona aşısı olmayanlar maçlara alınmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-11 17:15:00 - 2021-07-11 17:17:50
Aşı olmayanlar maça konsere gidemeyecek mi? Statlara girmek için aşı zorunlu mu?

Ülkemizde ilk korona vakası 10 Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından son bir buçuk yıldır pek çok kısıtlama uygulanıyor. Artan aşılama oranıyla yasaklar 1 Temmuz’da kaldırıldı. Vatandaşlar okullara, maçlara, konserlere girişte aşı kartı zorunluluğunun olup olmayacağını merak ediyor. Peki, aşı olmayan Süper Lig maçlarına gidemeyecek mi?

Aşı olmayanlar maça konsere gidemeyecek mi? Statlara girmek için aşı zorunlu mu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık, “Özellikle genç jenerasyonumuzda aşı kararsızlığı, ilgisizliği ya da lakayıtlığının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu durumu aşmak, gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla yasaklamalardan ziyade gençlerin keyfekeder sosyalleştikleri alanları kısıtlamaya dönük uygulamalara gidilebilir. Mesela konserler, tiyatro, sinema, eğlence merkezleri, futbol, basketbol maçları gibi alanlara 2 doz aşısını olmayanlar alınmayabilir. Buralar isteğe bağlı gidilen yerler olduğu için kimse de bir zarar görmez. Örneğin, toplu taşımayı, şehirler arası seyahati yasaklayamazsınız, o zaman kişinin zorunlu günlük yaşantısına dokunan müdahaleler söz konusu olur” dedi.

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