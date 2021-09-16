'Aşı olmayanlar giremeyecek' kararına Rusya'dan sert tepki! "Herhangi bir dayatmaya yetkiniz yok"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri, Genel Kurul Başkanı ve tüm daimi temsilcilere mektup göndererek, New York makamlarının salona yalnızca Kovid-19 aşısı yaptıran delegelerin girmesine izin verilmesi talebinin görüşülmesi için acil Genel Kurul toplantısı talebinde bulundu.

"Çok şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık"

Bunun üye devletlerin her biri için hassas bir konu olduğuna ve Rusya'nın böyle bir kurala kararlılıkla karşı çıktığına dikkat çekilen mektupta, “New York yetkililerinin talebi üzerine Genel Kurul salonuna girebilmek için aşı kanıtı ibraz etme gerekliliğini ‘kararlılıkla desteklediğiniz’ 14 Eylül tarihli mektubunuzu aldığımızda çok şaşırdık ve hayal kırıklığına uğradık” ifadelerine yer verildi.

"Anlaşmaya aykırı"

Rusya’nın Kovid-19 salgınında güvenlik önlemlerine uyulmasına büyük önem verdiğini vurgulayan diplomat, “Ancak bunun ayrımcı bir önlem olduğu ve ortada BM ile ABD arasında 1947’de imzalanan karargah anlaşmasına aykırı olacağı ortada” ifadelerini kullandı.

Çeşitli insan kategorilerinin haklarının dikkate alınmadığı vurgulandı

Delegelerin salona girmesine engel oluşturmanın BM Tüzüğünün açık bir ihlali olduğuna dikkat çeken Nebenzya, buna ek olarak tıbbi nedenlerle aşılanamayanlar, hastalığı geçirenler ve antikor geliştirenler, ayrıca ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından onaylanmayan aşılarla aşılananlar dahil olmak üzere çeşitli insan kategorilerinin haklarının dikkate alınmadığını vurguladı.

"Herhangi bir önlem dayatmaya yetkiniz yok"

Karargahın bulunduğu alanın BM'nin kontrolü altında olduğunu ve anlaşmaya göre dünya örgütünün kurallarına aykırı olan ABD yasalarının hiçbirinin kendi topraklarında geçerli olmadığını hatırlatan Nebenzya, açıklamasını şöyle sürdürdü.

“Genel Kurul, BM delegelerinin Genel Kurul salonundaki oturuma katılmak için aşı kanıtı sunmalarını gerektiren tek bir kural dahi kabul etmedi. Sayın Başkan, sizlere olan tüm saygımla ifade etmeliyim ki devletlerle görüşmeden üye ülkelere yönelik herhangi bir önlem dayatmaya yetkiniz yok.”

Nebenzya, Moskova’nın makul önlemleri aşan, ‘Genel Kurul salonunda toplantıya katılmayı fiilen yasaklayan’ hiçbir önlemin alınmaması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.