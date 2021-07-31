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Gündem 'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!
Gündem

'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

"Aşı olmayanlara sıcak ekmek yok, fırınımıza almayacağız" sözleri ile kaos peşinde koştuğu anlaşılan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğe zam yaptığını belirterek, kendilerinin de ekmeğe yüzde 25 zam yapacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 21:43:00 -
'Aşı olmayana ekmek yok' diyen Cihan Kolivar'dan zam fırsatçılığı!

 Yeniakit.com.tr 

Zorunlu aşıya ilişkin yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, pandemi ile mücadele sürecinde fırsatçılığa soyunarak İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam yapacaklarını söylemişti. İstanbullu bu Pazartesi'den itibaren ekmeği 2,5 liraya alacak.

İstanbullu ekmeği Pazartesi günü 2,5 liradan alacak

Kolivar, ekmeğe yapacakları zamma ilişkin açıklamasında, "İstanbul’da fırın ve ekmek fiyatıyla ilgili müthiş kargaşa var. Halk Ekmek, ekmeğe yüzde yirmi beş zam yaptı, biz de önümüzdeki hafta yüzde 25 zam yapacağız. Önümüzdeki haftadan sonra İstanbul’da ekmeğimiz 2,5 lira olacak." dedi. 

'Ben canlı bombayı iş yerime sokmam'

Cihan Kolivar, geçtiğimiz hafta zorunlu aşıya ilişkin açıklamalarda bulunarak, aşı yaptırmayanları 'canlı bomba' gibi gördüklerini söylemişti. Kolivar'ın tepki çeken açıklaması şöyleydi:

"Eğer aşın yoksa girme kardeşim benim fırınıma. Ben sana ekmek vermiyorum. Fırından sıcak ekmek, hamur alamayacaksın. Üzerine bomba yeleği giymiş adamı görsen sokakta işyerine sokar mısın? Sokmazsın değil mi? Bu da bana göre onun gibi. Ben canlı bombayı iş yerime sokmam. Biz bu aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız."

'Ölüme sebebiyet vermekten yargılanmalılar!'

Hızını alamayan Kolivar, aşı olmayanlar için ayrıca şu çağrılarda bulunmuştu: "Aşı çok önemli bir şey, bana göre aşı olmayan insan canlı bomba gibidir. Kimi öldüreceği belli değil, hükumet bir yasa çıkarmalı. Bu kişilere ölüme sebebiyet vermekten dava açılmalı. Belediye otobüsüne bindirmemeli, AVM'lere sokulmamalı."

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