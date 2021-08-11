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Spor Aşı olmayan maçlara gidemeyecek mı? Tek doz aşı olan statlara alınmayacak mı?
Spor

Aşı olmayan maçlara gidemeyecek mı? Tek doz aşı olan statlara alınmayacak mı?

Süper Lig maçlarında taraftarın aşı zorunluluğu var mı? Geride bıraktığımız bir buçuk yılda tribünler boş kaldı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte statlara belirlenen kapasitede taraftar alınacak. Ancak TFF stada alınacak olan taraftarlarla ilgili kurallar belirledi. Peki, aşı olmayan statlara alınmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:58:00 -
Aşı olmayan maçlara gidemeyecek mı? Tek doz aşı olan statlara alınmayacak mı?

Süper Lig’de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla başlayacak. Futbolseverler, maç bileti almadan önce aşı zorunluluğu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, aşı olmayan maça alınmayacak mı?

Aşı olmayan maçlara gidemeyecek mı? Tek doz aşı olan statlara alınmayacak mı?

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin Kovid-19 salgınıyla 1,5 yıldır verdiği mücadele kapsamında, toplum sağlığının en üst seviyede korunabilmesi amacıyla, seyirciler için Stadyumlara Giriş Şartları yeniden belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar şöyle:

"1- T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Kovid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecektir.

2- 12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

3- T.C. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Kovid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

4- Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecektir. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.

5- UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilir.

6- Stadyumlarda yer alan protokol ve basın tribünlerine girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacaktır.

7- Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile e-bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine e-bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları localara girecek kişiler ve seyirciler için e-bilet sistemi üzerinden yapılacak, protokol tribününe girecek kişiler için ise e-bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacaktır.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de seyircilerin stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılacaktır."

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