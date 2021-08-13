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Gündem Aşı olmak istemeyen vatandaşları belediye başkanı ikna etti
Gündem

Aşı olmak istemeyen vatandaşları belediye başkanı ikna etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aşı olma konusunda tedirginlik yaşayan iki vatandaşı ikna etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 17:58:00 -
Aşı olmak istemeyen vatandaşları belediye başkanı ikna etti

Cuma namazını Kayseri'nin İncesu ilçesi, Salih Hüseyin Kulaç Merkez Camisi’nde kılan Başkan Büyükkılıç, ardından esnaflarla selamlaşarak hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet edip, istek ve taleplerini dinleyen Büyükkılıç, “İnsanı güzel, tarihi güzel, üzümü eşsiz güzel ilçemiz İncesu, Kızılören Mahallesi’nde kıymetli hemşehrilerimiz ile buluşup hasret giderdik” dedi.

İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi’nde Leylüfer-Osman Hızal Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret ederek, salgın ile fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, aşı olmakta tedirginlik yaşayan iki vatandaşı ikna ederek, aşı olmalarını sağladı.

Toplumsal bağışıklığın kazanılması amacıyla aşı olmayan ilçe halkını aşı olmaya davet eden Başkan Büyükkılıç’a ilçe ziyaretinde İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek eşlik etti.

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