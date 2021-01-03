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Dünya Aşı olmak istemeyen sağlık çalışanları tartışma konusu oldu
Dünya

Aşı olmak istemeyen sağlık çalışanları tartışma konusu oldu

İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanları tartışma konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:20:00 -
Aşı olmak istemeyen sağlık çalışanları tartışma konusu oldu

İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanlarına ilişkin haberler yayınlandıktan sonra aşı karşıtlığı tartışmaları da başladı. İtalya'ya 27 Aralık'ta sembolik olarak yapılan Aşı Günü vesilesi ile getirilen ilk 9 bin 750 doz aşının uygulanması sırasında çok sayıda sağlık çalışanının aşı olmak istemediği ortaya çıktı. İtalyan medyasına yansıyan habere göre, her 5 sağlık çalışanından 1'i aşı olmayı reddediyor. Aşı karşıtlığına en çok Torino ve Brescia kentlerindeki huzurevlerinde görevli sağlık çalışanlarının arasında rastlanırken, aşı olmaya gönüllü olan sağlık görevlilerinin oranı Torino'da yüzde 10, Brescia'da ise yüzde 20.

'Zorunlu olacağı konusunda endişeliyiz'

Ulusal Biyoetik Komitesi (CNB) Başkanı Lorenzo D'Avack ise aşının zorunlu olmasına dair çekinceleri olduğunu belirterek, "Etik açıdan, aşı olma zorunluluğunun istisnası olması gerektiğine inanıyorum. Öncelikle aşılama lehine kampanyayı teşvik etmek şart, zorunluluk son çare olarak düşünülmeli." yorumunda bulundu. Öte yandan Hemşireler Odası (Fnopi) Başkanı Barbara Mangiacavalli, huzurevi çalışanlarının yasal konumu hakkında belirsizlik olduğunu ve tıp alanında geçerli kurallara tabi olmamaları nedeniyle aşı olmayı reddetmeleri halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanamayacağını söyledi. Mangiacavalli, çalışanların aşı olmak istememesinin altında yatan tek nedenin aşı karşıtlığı değil, bazı alerji ve kronik hastalıklar olabileceğinin de altını çizdi.

Başbakan Conte: Zorunlu olmayacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Çarşamba günü yapılan geleneksek yılsonu değerlendirme toplantısında korona aşısının zorunlu olmayacağını bir kez daha tekrarlayarak, "Ancak toplumun önemli bir kısmının aşıyı gönüllü olarak yaptırmasını umuyoruz." dedi. Covid-19 aşı programının ilk aşamasının Nisan ayına kadar tamamlanacağını öngördüklerini belirten Conte, bu aşamada 10 milyon kişinin aşılanmasını planladıklarını söyledi.

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