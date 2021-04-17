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Gündem Aşı olmak istemeyen o öğretmeni bizzat bakan ikna etti
Gündem

Aşı olmak istemeyen o öğretmeni bizzat bakan ikna etti

Ankara’da yaşayan İrem Sezgin, Twitter’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. “Annem öğretmen ama aşı olmak istemiyor, inat ediyor” dedi. Bunun üzerine Koca, kadınla tefonda görüşerek aşı olmaya ikna etti. O anlar böyle görüntülendi…

Yeniakit Publisher
2021-04-17 06:38:00 -
Aşı olmak istemeyen o öğretmeni bizzat bakan ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşımızı daha aşı olmaya ikna etti… Olay, dün başkent Ankara'da gerçekleşti. İrem Sezgin isimli bir genç kız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Annem anaokulu öğretmeni istese tam şu an aşı olabilir ama istemiyor. İstememesinin hiçbir gerekçesi yok sadece inat. Bu insanları hiçbir ikna timiyle ikna edemezsiniz biz evlatları olarak edemiyoruz. Lütfen bu insanlarla boşa zaman kaybetmeyelim, isteyen olsun" dedi.

Genç kız, tweet'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi. Bunun üzerine Bakan Koca harekete geçti ve aşı olmak istemeyen öğretmeni ikna etti.

Genç kız ise o anları cep telefonuyla kayda alıp, "Meğer ikna ekibi sağlık bakanımızmış" sözleriyle Twitter'a yükledi. O görüşmede Bakan Koca, şunları söyledi: "Öğretmen arkadaşlarımızın aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Çünkü devamında ilk okul ve okul öncesi dönemin eğitimini sürdürmesi konusunda ısrarlıyız.

 

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