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Korona Virüs Aşı olmadığını açıklayan Bilim Kurulu üyesi gündem oldu! "Vatandaşların böyle bir hakkı yok mu?"
Korona Virüs

Aşı olmadığını açıklayan Bilim Kurulu üyesi gündem oldu! "Vatandaşların böyle bir hakkı yok mu?"

Antikorlarını gerekçe göstererek aşı olmadığını açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamasını hatırlatan Gazeteci Mehmet Ali Önel, vatandaşların da PCR testinden önce antikor seviyesine bakılması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 23:16:00 - 2021-08-25 23:30:53

 yeniakit.com.tr 

Koronavirüse yakalandıktan 9 ay sonra antikorlarının yüksek çıktığını gerekçe göstererek aşı olmadığını açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal'ın "Ben hastalığı geçirdim. Bugün son kontrolüm vardı, 9 ay oldu, antikorlarım hala yüksek. Bu beni mutlu ediyor. Demek ki böyle bir uzun süre koruyuculuk da sözkonusu olabilecek. Ama geçirmemiş olsaydım, size bütün açık yürekliliğimle söylüyorum; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış hangi aşıyı bulursam hemen onu yaptırırdım." açıklaması tekrar gündem oldu.

"Vatandaşın böyle bir hakkı yok mu?"

Sosyal medya hesabından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Serhat Ünal'ın yaptığı açıklamanın videosunu paylaşan Gazeteci Mehmet Ali Önel, aşı ve PCR testi zorunluluğuna yönelik dikkat çeken bir eleştiride bulundu. 

"Vatandaşın da böyle bir hakkı yok mu?" ifadesinde bulunan Önel, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya neden girmediğini sordu.

Önel, şu ifadelerde bulundu:

"Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat ÜNAL antikor seviyesi yüksek olduğu için aşı olmayacağını söylüyor.

Iyi de vatandaşın da böyle bir hakkı yok mu? Aşı ve PCR dayatmasından önce antikor seviyesine bakılması gerekmiyor mu?

Sn Sağlık Bakanı bu meseleye neden hiç girmiyor?"

Önel'in antikor seviyesi için yaptığı çağrı, binlerce paylaşım ve beğeni alırken, vatandaşlardan da destek gördü. 

Serhat Ünal aşı oldu mu?

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal'ın aşı olmadığı iddia edilirken bununla ilgili medyada ise herhangi bir haber ve açıklama bulunmuyor.

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