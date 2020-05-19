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Ekonomi

‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda Covid-19 salgınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:52:00 -
‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

Powell, salgın nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, “Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir” dedi.

Fed Başkanı Powell, “Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak işletmeler o kadar erken açılır” değerlendirmesinde bulundu. Powell, “Coronavirüste ikinci dalga olmazsa ekonominin bu yılın ikinci yarısı itibarıyla istikrarlı bir şekilde toparlandığını göreceksiniz diye düşünüyorum” diye konuştu.

 

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Yorumlar

Vatandaş

Pis yaratıklar kendiniz üretin sonrada aşıdan bahsedin
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