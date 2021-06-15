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Sağlık Aşı olduktan sonda ilaçlarımı kullanabilir miyim? Düzenli ilaç kullananlar aşıdan sonra ne yapmalı?
Sağlık

Aşı olduktan sonda ilaçlarımı kullanabilir miyim? Düzenli ilaç kullananlar aşıdan sonra ne yapmalı?

Korona aşısından sonra ilaçlarımı kullanabilir miyim? Türkiye’de 35 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Aşı randevusu oluşturanlar ise aşı uygulamasının ardından ilaçlarını kullanmalarının uygun olup olmadığını merak ediyor. Pek çok kişi, ‘Düzenli kullandığım ilaçları aşıdan sonra içmemeli miyim?’ sorusuna cevap arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 12:07:00 -
Aşı olduktan sonda ilaçlarımı kullanabilir miyim? Düzenli ilaç kullananlar aşıdan sonra ne yapmalı?

Türkiye en çok koronavirüs aşısı uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. Son haftalarda aşılama hızı arttı ve 35 milyonu aşkın aşı yapıldı. Aşı randevusu alan ve sırasını beklemeye başlayanlar, uygulama öncesinde akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, düzenli ilaç kullananlar aşıdan sonra ilaçlarını bırakmalı mı?

Aşı olduktan sonda ilaçlarımı kullanabilir miyim? Düzenli ilaç kullananlar aşıdan sonra ne yapmalı?

Uzmanlar salgının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Son günlerde uygulanan günlük doz 800 bini aştı. Vatandaşlar aşı randevusu aldıktan sonra hastaneye gitmeden önce hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. Uzmanlar, aşı olduktan sonra vatandaşların düzenli olarak kullandığı ilaçlarına devam etmelerinin bir sakıncası olmadığını ifade ediyor.

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