Aşı olanların sayısı kaç oldu? Kaç kişi korona aşısını oldu?
Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Türkiye’de 14 Ocak 2021’de korona aşısı uygulanmaya başladı. Öncelikle sağlık çalışanları aşı oldu. Ardından da Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamayla aşı yapılmaya başlandı. Peki, kaç kişi aşı oldu? Türkiye korona aşı olanların sayısı
Şimdiye kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Türkiye’de Çin’de geliştirilen CoronaVac uygulanıyor. 13 Şubat’ta CoronaVac aşısına ‘Acil Kullanım Onayı’ verildi ve 14 Ocak’ta uygulanmaya başladı. Aşı sırasını bekleyen vatandaşlar şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldığını araştırıyor. Peki, Türkiye’de kaç korona aşısı yapıldı?
Aşı olanların sayısı kaç oldu? Kaç kişi korona aşısını oldu?
Koronavirüs salgınını sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. 22 Şubat Pazartesi saat 16.00 itibariyle toplam 7.034.674 kişiye aşı yapıldı. 1. doz uygulaması olan kişi sayısı ise 5.912.092 kişiyken 2. doz 1.122.582 kişiye yapıldı.