Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Ocak’tan bu yana aşı uygulanıyor. Son olarak aşılamada yaş tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstü kişilere kadar düştü. Ancak bazı illerde aşılama oranı son derece düşük. Peki, aşı olanlara hediye çeki mi verilecek?

Aşı olanlara hediye çeki mi verilecek? Hangi şehirlerde ayı olana hediye veriliyor?

Türkiye'de şimdiye kadar 87 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. En az aşı yapılan iller arasında ilk sıra ise Şanlıurfa'nın oldu. Bu sebeple vatandaşların aşıya ilgisini arttırmak için hediye uygulaması başladı.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, yazılı açıklamasında, kaymakamlık öncülüğünde ilçedeki hayırseverlerin de destekleriyle aşıya katılımı artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda 15 günde bir aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle hediyeler dağıtılacağını, ilk hediyenin de çekilişle belirlenecek 18 kişiye bin liralık hediye çeki olacağını duyuran Duman, "Dün ilçemizdeki son 1 yılın en yüksek günlük vaka sayısı yaşandı. Lütfen aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla ilçemizde aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi." ifadelerini kullanıldı.

Bu arada Birecik ilçesinin kentteki aşılanma oranı en yüksek olan ikinci ilçe olduğu belirtildi.

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