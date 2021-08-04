  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çekya'da tren kazası! Çok sayıda yaralı var
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin göçmen çağrısına tepki
YAŞ, Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor!
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Sağlık Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?
Sağlık

Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?

Aşı olanlar koronayı ağır geçirir mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 74 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Aşı olanlar ise hastalığa yakalanıp yakalanmayacaklarını merak ediyor. Peki, aşı olanlar hasta olur mu? Korona aşısı olanlar hastalığı ağır geçirir mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 13:12:00 -
Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde aşı uygulaması 14 ocak 2021’de başladı. Aşı olan vatandaşlar ise hasta olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, aşı olan koronayı ağır geçirir mi?

Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?

Ülkemizde Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Aşı randevu sırası 16 yaş üstüne kadar indi. 1 Temmuz’dan itibaren ise 50 yaş üstü ile sağlık çalışanlarına 3.doz aşı hakkı tanındı. Aşı olanlar ise hastalığa yakalanma ve ağır geçirme ihtimalleri olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlar, aşı olanların da kurallara uymaları gerektiğini çünkü kendileri ağır hastalık geçirmese bile başkalarına hastalığı bulaştırabileceklerini belirtiyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, koronanın aşı olmayanlar arasında yayılan bir hastalığa dönüştüğünü belirtti.

Gürcan, “Kovid-19 bugünlerde aşısız olanlar arasında yayılan ve onları hastanelere yatıran bir hastalık haline dönüştü. Sağlık Bakanlığı verileri ve diğer bilim insanlarının değerlendirmelerinde de hastaneye yatanların yüzde 90-95'inin aşısız kişilerden oluştuğu, aşılı kişilerin çok az hastaneye yatma ihtiyacı duyduğu, yoğun bakımlara yatışta yine aynı şekilde aşısızların fazla olduğu görülüyor" dedi.

Okula gidecek çocuklara aşı yapılacak mı? 16 yaş altı ne zaman aşı olacak?
Okula gidecek çocuklara aşı yapılacak mı? 16 yaş altı ne zaman aşı olacak?

Sağlık

Okula gidecek çocuklara aşı yapılacak mı? 16 yaş altı ne zaman aşı olacak?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay