Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde aşı uygulaması 14 ocak 2021’de başladı. Aşı olan vatandaşlar ise hasta olup olmayacaklarını merak ediyor. Peki, aşı olan koronayı ağır geçirir mi?

Aşı olanlar koronadan ölür mü? Aşı olanlar korona olur mu?

Ülkemizde Biontech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Aşı randevu sırası 16 yaş üstüne kadar indi. 1 Temmuz’dan itibaren ise 50 yaş üstü ile sağlık çalışanlarına 3.doz aşı hakkı tanındı. Aşı olanlar ise hastalığa yakalanma ve ağır geçirme ihtimalleri olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlar, aşı olanların da kurallara uymaları gerektiğini çünkü kendileri ağır hastalık geçirmese bile başkalarına hastalığı bulaştırabileceklerini belirtiyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, koronanın aşı olmayanlar arasında yayılan bir hastalığa dönüştüğünü belirtti.

Gürcan, “Kovid-19 bugünlerde aşısız olanlar arasında yayılan ve onları hastanelere yatıran bir hastalık haline dönüştü. Sağlık Bakanlığı verileri ve diğer bilim insanlarının değerlendirmelerinde de hastaneye yatanların yüzde 90-95'inin aşısız kişilerden oluştuğu, aşılı kişilerin çok az hastaneye yatma ihtiyacı duyduğu, yoğun bakımlara yatışta yine aynı şekilde aşısızların fazla olduğu görülüyor" dedi.