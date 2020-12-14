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Dünya "Aşı olacak mısınız?" sorusuna Trump'tan olay cevap
Dünya

"Aşı olacak mısınız?" sorusuna Trump'tan olay cevap

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve Beyaz Saray çalışanlarının yakın zamanda koronavirüse karşı üretilen aşıyı olmayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:06:00 -
"Aşı olacak mısınız?" sorusuna Trump'tan olay cevap

ABD basınında Donald Trump ve Beyaz Saray çalışanlarının Kovid-19 aşı programında öncelikli olacağı haberlerinin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump açıklamasında, "Koronavirüs çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Nihal

Rusya diyorki bizim aşımız 2 yıl korumalı ama bu mRNA dedikleri Amerkan Alman aşıları 4 ay korumalıymış.4 ay korumalı aşıyı niye olsun ki?
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