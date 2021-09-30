Aşı karşıtlarının hastaneden çıkarttığı Covid hastası hayatını kaybetti

İrlanda’nın Donegal bölgesinde Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan Joe McCarron (67), “aşı karşıtı” arkadaşları tarafından ikna edilerek 14 Eylül’de hastaneden çıkarıldı.

Taburcu edildikten iki gün sonra fenalaşan McCarron ambulansla yeniden Letterkenny Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. McCarron, bir haftalık tedavinin ardından kurtarılamayarak 24 Eylül’de hayatını kaybetti.

"Doktorlar seni öldürecek"

Restoran sahibi Mureddu'nun, görüntülerde McCarron’a, “Burada kalırsan bu kahrolası doktorlar seni öldürecek” dediği duyuluyor.

Twitter’da yayınlanan görüntülerde doktorlar, seçimin kendisinde olduğunu, hastanın hastanede kalması gerektiğini, eve götürülürse hayatını kaybedeceğini ifade ediyor ama Mureddu uyarılara kulak asmıyor.

Görüntülerde hastaneden çıkmaya hazırlanan McCarron'a bir doktoru'un eğilerek 'Sahip olduğun çok zor bir hastalık ve sana yalan söylemiyorum, ölebilirsin, ama bu hastanede bir şansın olabilir' dediği duyuluyor.