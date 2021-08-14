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Gündem Aşı karşıtına "yoğun bakımlı" gönderme!
Gündem

Aşı karşıtına "yoğun bakımlı" gönderme!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Şener’den aşı karşıtı Ümit Aktaş’a cevap: “Yoğun bakımda yatanlar da destek versin mi?”

Yeniakit Publisher
2021-08-14 14:40:00 -
Aşı karşıtına "yoğun bakımlı" gönderme!

 YENİ AKİT  GÖKSEL ÇAĞLAV 

Bilim kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener aşı karşıtı DR. Ümit Aktaş’ın hakkında açılan incelemeler için destek istediği sosyal medya paylaşımına çarpıcı bir cevapla karşılık verdi.

Aşı karşıtlığı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Dr. Ümit Aktaş sosyal medya hesabından, “Bizim yanımızda olan herkesi desteğe çağırıyorum. Bu hashtagi, bu tweeti ve sesimizi duyurmak için beğenileriniz, yorumlarınız ve retweetlerinizle desteğinizi rica ediyorum” dedi.

Bunun üzerine bilim kurulu üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener’den cevap gecikmedi. Aktaş’ın paylaşımını etiketleyen Prof Dr. Şener, “Sizin ve diğer bazı kişilerin AŞI karşıtı söylemlere kanıp- AŞI olmayan…Yoğun bakıma yatanlardan da destek bekliyor musunuz?Sizin için çok dua ediyorlar ( mecazi anlamda)!” diyerek adeta ders verdi.

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