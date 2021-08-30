Aşı karşıtı şarkıcı koronavirüsten öldü

Aşı karşıtı 40 yaşındaki şarkıcı Marcus Birks, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Aşı konusunda tereddütleri olduğunu açıklayan Marcus Birks, kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Staffordshire'lı şarkıcının ölümü hayranlarını üzdü.

Eşi Lis Birks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini, ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Marcus Birks, ay başında BBC'ye röportaj vermiş ve "Hastalanmadıysanız, hastalanacağınızı düşünmüyorsanız bu teorileri dinlemelisiniz" diyerek aşı karşıtlarına destek vermişti.

Kovid-19 aşısını yaptırmayan ve koronaya yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan Birks, aşı konusunda hata yaptığını söylemişti.

Kaynak: Karar