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Dünya Aşı karşıtı doktorları görevden uzaklaştırdılar
Dünya

Aşı karşıtı doktorları görevden uzaklaştırdılar

Belçika'da aşı karşıtı doktorlar görevden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 14:21:00 -
Aşı karşıtı doktorları görevden uzaklaştırdılar

Belçika'da Kovid-19 aşısına karşı konuşmalar yapan 15 doktora, 1 aydan 2 yıla kadar görevden men cezası verildi.

Belçika Tabipler Birliği, 2021'de hastalardan ve diğer doktorlardan gelen şikayetler üzerine, 15 aşı karşıtı doktora uzaklaştırma cezası verdi.

Birlik, 15 doktorun 1 aydan 2 yıla kadar değişen sürelerde görevden men edilmesini, bazı doktorlara da kınama cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kararda, tıbbi etik kurallarının göz önünde bulundurulduğu, "aşıların tavsiye edilmesi ve özendirilmesinde doktorların öncü rol oynayarak ahlaki görevlerini yerine getirmeleri gerektiği" vurgulandı. Ayrıca doktorların bilime karşı gelen bilgilerin yayılmasına karşı çıkması gerektiği kaydedildi.

Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Michel De Neyer, doktorların meslektaşlarını şikayet etmesine sık rastlamadıklarını belirtti.

Birçok doktorun salgın boyunca ağır iş yükü altında bulunduğunu dile getiren De Neyer, buna karşın birçok doktorun aşılama kampanyalarını baltalayan meslektaşlarının halk sağlığını tehlikeye attığını gördüklerinde üzüntü duyduğunu söyledi.

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