Aşı ikna çalışmaları sürüyor

Göksel Çağlav Ankara

Koronavirüs tedbirlerini başında gelen aşı ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 20 milyona ulaşırken, sırası gelip de halen aşı olmayan sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün ise yüzde 23,6’sı halen aşı yaptırmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelen ancak aşısını yaptırmayan vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere yönelik aşılama ekipleri oluşturacaklarını belirterek, “Haziran sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesi aşılayacağız. Vaka ve ölüm oranlarında tedbirler etkili olmazsa ramazandan sonra daha sert tedbirler alınacak” uyarısında bulundu. Bakan Koca, aşı yaptırmayanların ikna edilmesi için ikna ekibi kuracakları belirterek, “Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Hüseyin Güntürkün Aile hekimlerinin aşılama çalışmaları daha başlamadan vatandaşların uyarılmaya ve aşı olmaları konusunda üzerlerine düşeni yapmaya başladıklarını belirterek, “Aşılama başladığından bu yana 65 ve 60 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı konusunda bazı çekincelerinin olduğunu gördük.

Bu noktadaki sıkıntı ve problemleri araştırdığımızda özellikle bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın, aşıya olan inançlarının azaldığını, aşı hakkında yapılan spekülasyonların kafalarını karıştırdığı aşının ne işe yarayacağını, nasıl olacağını, aşının hastalığı nasıl engelleyeceği konusunda kafalarında soru işaretleri olduğunu gördük. Bizler Aile Hekimleri olarak vatandaşlara her türlü bilgiyi sunuyoruz aşıyı anlatmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. İkna noktasında hem vatandaşın kendisi ile hem eşi ve hem de çocuklarıyla görüşerek aşıyı anlatarak aşı yaptırmalarına ikna etmeye çalışıyoruz.