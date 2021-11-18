Aşı firmaları darphane gibi: 1 saniyede kazandıkları para dudak uçuklatıyor!

İnsanların Covid-19 aşılarına daha kolay ulaşmalarının sağlanması için faaliyet yürüten People’s Vaccine Alliance (PVA) kuruluşu, söz konusu firmaların bu sene vergi öncesi kârlarının 34 milyar dolar olacağını bildirdi. Bu da günde 93,5 milyon, dakikada 65.000, saniyede de 1.000 doların üzerine tekabül ediyor.



PVA, bu tespiti firmaların kendi gelir raporlarını inceleyerek yaptı. Kuruluşun Afrika kolu People’s Vaccine Alliance Africa’dan Maaza Seyoum, firmaları zengin ülkelerle kârlı sözleşmeler yaparken az gelişmiş ülkeleri ihmal etmekle suçladı. Seyoum “Düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece yüzde ikisi koronavirüse karşı tam olarak aşılanmışken sadece birkaç şirketin her saat başında milyonlarca dolar kâr etmesi ayıptır” dedi.