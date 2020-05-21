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Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Kıtmir, yedi uyurlar olarak da bilinen Ashab-ı Kehf’in köpeğinin ismidir. Cennet’e gideceğine inanılan hayvanlardan biridir. Ashab-ı Kehf zamanın zalim hükümdarından kaçarak bir mağaraya sığınırlar.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:44:00 -
Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Cenâb-ı Hak, Ashâb-ı Kehf’i sonsuz rahmetiyle kuşattı ve onları 309 sene mağarada canlı olarak uyuttu. Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh- der ki: “Gâfiller arasında bulunup onların in’ikâsını almaktansa uyumak daha evlâdır. Cenâb-ı Hak, Ashâb-ı Kehf’i fâsıkların arasından ayırarak onların kalblerini gafletten korumuştur.”

Âyet-i kerîmede buyrulur: “(Ey Resûlüm! Orada bulunsaydın) güneşi görürdün ki, doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder; batarken de sol taraftan onlara isâbet etmeden geçerdi. (Böylece) onlar (güneş ışığından rahatsız olmaksızın) mağaranın bir köşesinde (uyurlardı). İşte bu, Allâh’ın âyetlerindendir (O’nun azametinin bir nişânesidir). Allâh kime hidâyet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır. Kimi de hidâyetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın!” (el-Kehf, 17) “Kendileri uykuda oldukları hâlde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. Eğer onların durumlarına muttalî olsa idin, dönüp de onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden, için bir korku ile dolardı.” (el-Kehf, 18) (Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 3, Erkam Yayınları)

“Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktta idi.” Burada sözü edilen, onların dinine tâbi olan çobanın köpeğidir. Adı da Kıtmîr idi.

Köpek onları takip ederek, arkalarından mağaraya girer. Kıtmir Allah dostlarının izinden gittiği onları sevdiği için ve bu bağlılığı yüzünden Cennet’e girecektir.

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