Asgari ücrette yeni zam yolda! Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret öncesinde 7.500 TL olarak belirlenen emekli taban maaşı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni maaş çalışmalarına başladı. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim konuşmalarında bugün itibariyle 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi. Ayrıca, seçim beyannamesiyle asgari ücret zammında refah payı detayını da tüm vatandaşlara duyurdu. İşte, asgari ücret zammında son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET YOLDA!

Tüm çalışanlar maaşlarında, ancak en çok da asgari ücrette yaşanacak olası zammı bekliyor. Ayrıca vatandaşlar, düşük emekli maaşında yaşanan artışlar sonrasında asgari ücrete de değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyorlar. İşsizlik maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, dul ve yetim aylığı gibi kalemlerde merakla araştırılan olası asgari ücret zammı herkes tarafından takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET YAVAŞ YAVAŞ KESİNLEŞİYOR...

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesi müjdesinin ardından toplamda 8 milyon çalışan ve tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret temmuz zammı da kesinleşiyor...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yılın başında toplamda %54.66'lık artışla net 8 bin 506 lira, brüt 10 bin 8 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zam, 6 aylık enflasyonun bir belirleyici madde başlığı olacak. Enflasyonda yaşanan yüksek artış, yıllık enflasyon farkı, işverenin çalışan yükü, sigorta gibi birçok unsur da göze alınacak. Ancak ilk bilgilere göre, asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden çeşitli ön değerlendirmeler yapılıyor.

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Bu değerlendirmelerin yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 200 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 50 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira oluyor.

KIDEM TAZMİNATI ARTIŞI!

Bu yıl da gerçekleşecek olan ara zamla birlikte, Haziran ayı enflasyon oranıyla asgari ücretlilerle birlikte memurlara yapılacak olan zam oranları da netleşecek. Ayrıca sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden hesaplanacak, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı da artış gösterecek. Temmuz ayı itibariyla asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTIŞ YAŞAYACAK!

Asgari ücrette yaşanan artış, tüm vatandaşları etkileyecek ve asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları da artacak. İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin tavanı artış gösterecek.